Lokale Wirtschaft : Stadtwerke übernehmen Ladenlokal

Carlo Marks (v.l.), Annette Hagen und Martin Fingerhut bei der Übergabe in der Gocher Innenstadt. Foto: Stadtwerke Kleve/Kristina Derks

Goch Die ehemalige Buchhandlung am Markt in Goch wird in den kommenden Monaten zu einem Servicecenter der Stadtwerke umgebaut. Carlo Marks möchte damit die Nähe zu den Kunden vorantreiben.

(RP) Nach mehr als drei Jahrzehnten schloss Annette Hagen zum 30. Juni ihre Buchhandlung am Markt (wir berichteten). Einen Nachfolger zur Übernahme der Buchhandlung gab es nicht und so übergibt sie nun die Schlüssel an die Stadtwerke Goch. Diese planen dort zum Jahresende ein Servicecenter für ihre Kunden zu eröffnen.

„Die Idee mit dem Servicecenter der Stadtwerke in die Gocher Innenstadt zu gehen gibt es schon lange“, sagt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch GmbH. „Bisher fehlte jedoch der richtige Standort, den wir jetzt jedoch gefunden haben.“ Das bekannte Ladenlokal befindet sich direkt am Markt, an der Ecke Voßstraße und Frauenstraße und ist sowohl mit dem Auto, als auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen.