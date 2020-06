Gewinnspiel : Rubellos-Aktion geht in Runde zwei

Goch Die Rubbellose gibt es bei allen Partnern der Stadtwerke Goch miteinanderKarte. Die kleinen Preise und Hauptpreise kann der Kunde bei dem auf dem Rubbellos ausgewiesenen Händler einlösen, die fünf Punkte kann er bei einem Partner seiner Wahl einlösen.

Im Herbst 2019 starteten die Partner der Stadtwerke Goch miteinanderKarte erstmalig die große Rubbellosaktion. 50.000 Rubbellose wurden an die Kunden verteilt, die ihre miteinanderKarte eingesetzt haben und es war keine einzige Niete dabei. Als Hauptgewinn hat jeder Partner einen Preis zur Verfügung gestellt. Zum Start der Sommerferien geht es in die nächste Runde.

Karin Arntz Inhaberin des Geschenkehauses Peters sagt: „Ich kann mich noch gut an das letzte Jahr erinnern, als gleich am ersten Tag der Aktion eine Kundin von mir ein Hauptpreis freigerubbelt hat. So schnell kann es gehen.“ Das große Rubbeln erfreute sich im vergangenen Jahre großen Zuspruchs, die Rubbellose waren sehr begehrt. „Auch in diesem Jahr hat wieder jeder Partner einen Hauptpreis gesponsert und zahlreiche kleine Gewinne. Es warten also wieder eine Vielzahl toller Preise und natürlich sehr viele Punkte auf die Kunden. Es wird niemand eine Niete erhalten“, erklärt Carlo Marks Geschäftsführer der Stadtwerke Goch GmbH.