Schwalbenfreundliches Haus : Nabu zeichnet Gocherin aus

Goch Sonja Hendricks erhielt von Susanne Klostermann die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“. Das Artenschutzprojekt hat sich nach Angaben des Nabu zu einem der erfolgreichsten in Nordrhein Westfahlen entwickelt.

Hendricks hatte bereits auf ihrem früheren Reiterhof in Schottheide zwei Schwalbenpärchen und fühlt sich von den Vögeln begleitet. Bei der täglichen Arbeit im Stall hat sie die Nester immer gut im Blick und ihr Gezwitscher stetig im Ohr. Ein besonderes Erlebnis sei es, die Eltern bei Flugübungen mit ihrem Nachwuchs zu beobachten. Während sich manche Menschen um die Sauberkeit ihres Hauses sorgen sagt Hendricks nur: „Natürlich machen sie Dreck.“ Der Kot auf dem Stallboden störe sie nicht und lässt sich ganz leicht entfernen. Ein einfacher Trick behebt übrigens dieses etwaige Problem: Unter den Nestern kann man simple Kotbretter anbringen. Ansonsten erweisen sich die Schwalben als äußerst dankbare und friedliche Untermieter. Und sie fangen unerwünschte Gäste wie Fliegen oder Mücken zuhauf, welche sich besonders gern in der Nähe von Pferden tummeln.

Das Artenschutzprojekt „Schwalbenfreundliches Haus“ hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem der erfolgreichsten in Nordrhein Westfahlen entwickelt. Wer sich dafür bewerben möchte, sollte Nester über den Winter erhalten und nicht entfernen oder kann Lehmpfützen anlegen. Dazu lässt man ganz einfach eine Wanne oder Teichfolie in den Boden ein. Darin muss dann eine Mischung aus Lehm und Stroh oder Heu den ganzen Sommer über feucht gehalten werden. Den eleganten Flugkünstlern mangelt es nämlich heutzutage oftmals an geeigneten Brutplätzen und Baumaterial. Außerdem benötigen Schwalben, wie alle anderen Vögel auch, offene Böden für gelegentliche Gefiederpflege, was man als Komfortverhalten bezeichnet.