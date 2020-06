Abschied : Wursthändler Nitschke verlässt Baumberger Markt

Monheim Wer seit 32 Jahren einen Markt beschickt, der gehört eigentlich schon zum Inventar: Seit 1988 steht der Leverkusener Dirk Nitschke schon auf dem Baumberger Markt, anfangs noch in Begleitung seines Vaters, der sehen wollte, ob der Junge auch alles richtig macht.

(elm) Aber nicht nur dieses Kapitel ist jetzt Geschichte. Sein Bruder Detlev, mit dem er zusammenarbeite, gehe jetzt in den Ruhestand und allein schafft er die Touren nicht. Deshalb habe er sich entschieden, sich auf die Märkte in den Leverkusener Ortsteilen zu beschränken. Dort seien auch mehr Branchen vertreten. „Und ich pflege ja auch noch seit 13 Jahren meine Mutter“, so Nitschke.