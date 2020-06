Krefelder Wirtschaft : Buchhändler für Uerdingen gesucht

Krefeld Auf Wunsch der Rheinstädter startet nun ein Wettbewerb, bei dem ein geeigneter Buchhändler für die Uerdinger Innenstadt gesucht wird. Die Initiative dazu kommt von Susanne Tyll von „Erhalt Bücherei Uerdingen“.

(bk) Uerdingen soll eine Buchhandlung bekommen. Dafür setzen sich derzeit gleich mehrere Krefelder und Uerdinger Organisationen ein. Per Wettbewerb suchen sie ab sofort nach jemandem, der sich den Betrieb einer Buchhandlung in Uerdingens Innenstadt vorstellen könnte. Der Preis ist mit 10.000 Euro Startgeld dotiert. Die Beratung bei der Gründung und bei der Wahl eines Ladenlokals ist kostenlos.

Gesucht werden Gründungswillige, die auch in schwierigen Zeiten den Mut sowie die Kreativität und Kompetenz für eine Geschäftseröffnung mitbringen. Gedacht ist an angehende Buchhändler oder berufs­erfahrene Buchhandelsfachkräfte. Optional ist eine „Hybridlösung“ mit einem ergänzenden Sortiment in Kooperation mit einem Partner denkbar, sofern der Buchanteil mindes­tens bei 50 Prozent liegt. Als ergänzende Segmente kommen zum Beispiel Schreibwaren, Zeitschriften oder Schulbedarf in Frage.