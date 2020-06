Langenfeld : Stadtwerke liefern jetzt Öko-Erdgas

Langenfeld Zum 1. Juli stellt der Langenfelder Versorger um. Für die Kunden ändere sich nichts. Laut SWL-Vertriebsleiter Winfried Ruhnke ist die physikalische Zusammensetzung des gelieferten Erdgases unverändert. Deshalb seien keine technischen Anpassungen an den Anlagen der Kunden erforderlich.

(mei) Die Stadtwerke Langenfeld (SVL) stellen nach eigenen Angaben ihre Gaslieferung zum 1. Juli auf Öko-Erdgas um. „Nach aktuellen Zahlen stammte zuletzt bereits fast jede zweite in Deutsch­land verbrauchte Kilowattstunde aus regenerativen Quellen“, teilt SWL-Sprecherin Natalie Pater mit. Bereits seit 2011 beliefern die Stadtwerke ihre Energiekunden mit umweltfreundlich erzeugtem Öko-Strom, nun folge der nächste Schritt.