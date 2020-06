Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtwerke Neuss reagieren : Bäder-Kunden missbrauchen Lastschriftzahlung

Ein Foto vom 50-Meter-Becken im Neusser Südbad. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Bis vor Kurzem konnte man in den Bädern der Stadtwerke Neuss die Tickets noch per Lastschrift bezahlen. Das geht jetzt nicht mehr, der Grund: Zahlreiche Kunden haben ein so simples wie dreistes „Schlupfloch“ genutzt, um „freien Eintritt“ zu den Bädern zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

(jasi) Nach dem Schwimmbadbesuch haben sie die Zahlung nämlich einfach wieder storniert – das ist acht Wochen lang möglich. Das Problem: Durch die Lastschriften-Rückläufe entstehen für die Stadtwerke neben den Umsatzeinbußen auch zusätzliche Gebühren. „Und natürlich ein erhöhter Aufwand in der Bearbeitung für die Buchhaltung“, sagt Alexandra Hartig, stellvertretende Pressesprecherin. Aus diesem Grund böten die Stadtwerke das Lastschriftverfahren nicht mehr an. „Wir bieten natürlich weiterhin eine Zahlung per Paypal, Kreditkarte oder Giropay an. Weitere Zahlungsmöglichkeiten für unser Onlinebuchungsportal werden außerdem derzeit geprüft“, so Hartig.