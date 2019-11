Kalkar : Kinder-Bläserklasse startet in eine neue Runde

Kalkar Musikverein Kalkar hat neue Kurse für Kinder im Angebot.

(RP) Der Musikverein Kalkar hat lange Tradition. Die gute musikalische Ausbildung und Jugendarbeit ist ein Anliegen des Vereins. Die Erwachsenen-Bläserklasse ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Aber auch für Kinder gibt es seit zwei Jahren eine Bläserklasse. Nun möchte der Musikverein eine neue Kinder-Bläserklasse starten und sucht Kinder aus dem 3. und 4. Schuljahr. In einer Bläserklasse lernen die Kinder in einer Gruppe, so dass sie Spaß und Freude am Musizieren haben, aber jeder lernt sein Wunsch-Instrument. In der Kinder-Bläserklasse gibt es folgende Instrumente: Querflöte, Klarinette, Alt-Saxophon und Trompete.

Am Samstag, 23. November, um 10 Uhr wird es im Keller des Gemeindezentrums unter der Bücherei in Kalkar eine Info-Veranstaltung geben, in der jedes Kind alle Instrumente ausprobieren kann. Wenn sich ein Kind für ein Instrument entschieden hat, wird dieses kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Unterricht betragen 20 Euro im Monat. Und am Samstag, 30. November, startet die neue Kinder-Bläserklasse, immer samstags im Gemeindezentrum in Kalkar. Für die Kinder, die samstags nicht können, bietet der Musikverein nun auch montags von 15 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit ,ein Instrument in einer Kinder-Bläserklasse zu lernen. Auch für die „Kleinen“ (ab Vorschulalter bis einschließlich 2. Klasse) bietet der Musikverein eine neue Blockflötengruppe samstags für 10 Euro im Monat an. Der Musikverein bittet darum, sich zu den kostenlosen Schnupperstunden anzumelden. Passend zu St. Martin war der Musikverein Kalkar in der Josef-Lörks-Grundschule zu Besuch, hat Blasinstrumente vorgestellt und erklingen lassen. So wissen jetzt die größeren Kinder wie Klarinette, Trompete, Saxophon und auch Posaune in echt „aussehen“. Diesmal wurde die Saxophon-Familie etwas genauer unter die Lupe genommen.