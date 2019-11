Kalkar : Messe für Schönheit und Gesundheit

Kalkar Ob aktuelle Make-up- oder Haar-Trends: Am Wochenende findet erneut die „Beauty Live“ und „Hair-Factory“ in der Messe Kalkar statt.

Die „Hair-Factory“ gilt zur Freude der Fachbesucher aus dem grenznahen Kreisgebiet schon jetzt bei allen Friseuren, Barbern und/oder Stylisten als professionelle Zweitplattform zu den bereits bestehenden Friseurfachmessen. Ob Form-, Volumen-, Trocken oder Splisshaarschnitt – die Besucher werden von Friseuren beraten. Denn sie wissen genau, welche Schneidetechnik beispielsweise am besten zum Haar eines Kunden passt, aber auch was auf den Laufstegen der Welt gerade angesagt ist. Das gilt natürlich ebenso für die Aussteller der „Beauty Live“ – auf ihr tummeln sich in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in Folge Visagisten und Schönheitsspezialisten, Naildesigner, Ausbildungszentren und Vertreter der Wellness-/Kosmetikbranche und tauschen sich über die neuesten Make-up- und Nagel-Highlights aus. Was ist zurzeit im Trend? Oder bereits ein Flop? Welche Innovationen gibt es aktuell in der Beauty-und Hair-Branche? Anworten darauf finden die Fachbesucher am Samstag, 23. November, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr, im Messe- und Kongresszentrum Kalkar (Messehallen) auf dem Gelände des Wunderland Kalkar an der Griether Straße 110-120. Das Programm im Überblick