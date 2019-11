Kalkar Die Stadt beteiligt sich an der Aktion des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen.

(RP) Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“ unterstützt die Stadt Kalkar erstmals die Aktion Orange your city des Zonta Clubs Niederrhein. Weltweit rufen die Zonta Clubs dazu auf, sich aktiv am Kampf zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Kindern zu beteiligen und sich für Präventionsmaßnahmen einzusetzen. Die Aktion soll Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, in dem öffentliche Gebäude oder andere Wahrzeichen in der Stadt orange beleuchtet werden. Aus diesem Grund wird das Rathaus der Stadt Kalkar an dem Wochenende vom 22. bis zum 24. November von 18 Uhr bis 21 Uhr orange beleuchtet werden. In dieser Zeit werden die Bürgermeisterin Britta Schulz und Ramona Gerritzen, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, mit dem Kalkarer Zonta-Mitglieder Marion van Bebber sowie Vertretern der Kreispolizei Kleve, der Frauenberatungsstelle Impuls, des Frauenhauses der Awo und der Ehrenamtskoordination der Flüchtlingshilfe an einem Informationsstand auf dem Markt für Gespräche zur Verfügung stehen. Zum Auftakt am Freitagabend wird die Kalkarer Sängerin Silvia Thon eine moderne Fassung des Bänkelliedes „Sabienchen war ein Frauenzimmer“ vortragen. Um Aufmerksamkeit auf den Gedenktag zu lenken, hat die Sängerin eine neue Textfassung des altbekannten Liedes geschrieben – allerdings fehlen noch die passenden „Moritatentafeln“ – große einfach gestaltete Bilder, die die Strophen visuell unterstützen. HobbykünstlerInnen, die sich inspiriert fühlen, können ihre Zeichnungen beisteuern. Über eine Kontaktaufnahme freut sich Silvia Thon unter 02824 999025 oder www.silviathon.de; dort finden sich auch weitere Angaben zum Text.