Asperden : Krippenparadies GocherLand zeigt auch Kleinkrippen der Welt

goch-asperden (RP) Weihnachten, das frohe Fest mit dem Gedenken an Christi Geburt, ist nicht mehr fern. Vielerorts öffnen bereits die ersten Adventsausstellungen oder Weihnachtsbasare ihre Türen. Hektische Betriebsamkeit bestimmt oftmals den Alltag der Menschen.

Dagegen hält das Krippenparadies GocherLand in Goch-Asperden Graefenthalstraße 15 (hinter der Kirche) ein wohltuendes Heilmittel bereit. Auch wenn der offizielle Öffnungstermin erst am 1. Adventssonntag, dem 1. Dezember, ist, so bietet das Krippenparadies schon jetzt die Möglichkeit, sich durch einen Ausstellungsbesuch in ruhiger Beschaulichkeit auf Weihnachten einzustimmen (für Interessierte sind Anmeldungen möglich unter der Telefonnummer 02823 9763247 oder unter der Mobilnummer 0151 19122394).