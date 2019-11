Kalkar : Kalkar freut sich auf den Advent

Kalkar Eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Kalkar steht vor der Tür - oder vor den Fenstern, könnte man beziehungsreich sagen. Denn diesmal wird der Nikolausmarkt vor einem riesigen Adventskalender stattfinden.

Natürlich versucht jede Stadt, ab und zu mit einer neuen Aktion für Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber die Dinge, die gut laufen, die müssen gehegt und gepflegt werden, darin sind sich die Stadt Kalkar und ihre Werbegemeinschaft „Kalkar aktiv“ einig. „Der Nikolausmarkt hat eine lange Tradition in Kalkar. Deshalb wird die beliebte Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder in bewährter Art stattfinden“, sagt Harald Münzner, der Mann für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Aber das Drumherum ändert sich durchaus. Zum Beispiel wird der Markt diesmal einen Tag früher geöffnet.

„Wir werden am Freitagabend mit dem Ehrenamtstag beginnen. Etwa 100 Kalkarer sind von ihren Mitbürgern dafür vorgeschlagen worden, für ihre vielfältigen freiwilligen Tätigkeiten geehrt zu werden, und sie alle haben wir für Freitag ab 18 Uhr in unseren Iglu eingeladen“, berichtet Münzner. Der „Iglu“ ist zwar nicht aus Schnee und Eis, das lassen die milden Niederrhein-Temperaturen nicht zu, aber in Form und Farbe soll er seinem Vorbild sehr ähnlich sein. Jedenfalls lässt sich darin trocken und vergleichsweise gemütlich bei einem leckeren Getränk wunderbar verweilen. Was am Freitagabend erst einmal die Ehrenamtler genießen dürfen. Von der Musik, die an diesem Abend ab 19 Uhr erklingt, profitieren natürlich alle Gäste auf dem Markt. Dessen Verkaufsbuden werden dann übrigens noch nicht geöffnet sein, wohl aber die Getränke- und Imbissstände. „Es wird ein gemütliches Einläuten des Nikolausmarktes, der dann am Samstag in gewohnter Weise offiziell eröffnet wird“, erklärt Bürgermeisterin Britta Schulz. Samstag werden die Gäste von 14-20 und Sonntag von 11-19 Uhr erwartet. Ab 13 Uhr ist dazu noch verkaufsoffener Sonntag.