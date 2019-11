Goch : Volles Haus beim Berufsforum des BFG im Kastell

Goch Gocher Schüler informierten sich bei der Berufsbörse im Kastell.

(nik) Die Veranstaltung ist längst ein Klassiker und wird in jedem Jahr sehr gut besucht: Die Gocher Schüler können sich seit vielen Jahren darauf verlassen, dass im November eine Berufsbörse stattfindet, die ihren Namen in Anlehnung an die organisierende Wählergemeinschaft hat: Berufsforum. Inzwischen leitet Steuerprüfer und BFG-Mitglied André Tönnissen die Aktion, von der immer stärker auch die Ausbildungsbetriebe profitieren. Denn es suchen nicht nur junge Leute eine Lehrstelle, sondern mindestens ebenso dringend die Betriebe Nachwuchs für ihre Stellen.