Forum Kreis Kleve in Issum : Hochschulpreis für engagierte Forscher

In Issum wurde die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefeiert. Nachhaltiger Gartenbau aus Straelen, natürliche Kosmetika aus Kalkar und Technik rund ums Kaffeerösten aus Emmerich waren preiswürdig.

Große Bühne und großes Hallo gab es am Mittwoch in Issum für alle, die mit Wirtschaft im Kreis Kleve zu tun haben beim „Forum Kreis Kleve“ der Kreiswirtschaftsförderung. Wie Wachstum am Niederrhein und darüber hinaus funktioniert, dazu gab Richard Lacek-Herbrand einen Einblick in die Firmengeschichte des Autohaus-Unternehmens. Mit Professor Peter Sommer präsentierte Moderator Tom Hegermann einen Unternehmer aus Sevelen, der gleich die Brücke schlug zur Hochschule Rhein-Waal, an der er als Dozent tätig ist. Der Hochschulpreis war der Höhepunkt des Abends. Zwölf Bewerbungen gab es für den Hochschulpreis, in dessen Jury unter anderem Kreiswirtschaftsförder Hans-Josef Kuypers mitentscheidet. Die Wahl fiel auf drei Zusammenarbeiten zwischen der Hochschule und Unternehmen aus Straelen, Kalkar und Emmerich.