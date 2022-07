Konzert in Langenfeld : New Orleans-Jazz auf der Wasserburg

Seit mehr als 60 Jahren als Botschafter des traditionellen New Orleans Jazz weltweit unterwegs: Die New Orleans Jazz Band of Cologne. Foto: RP/Band

Langenfeld Die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ gastiert am Freitag, 5. August, 19 Uhr, im Burghof von Haus Graven. Die renommierte Band kann auf eine über 63-jährige Jazzgeschichte, größ­ten­teils unter dem Namen „Maryland Jazz Band of Cologne“.

Als Vorbild und musikalische Orientierung galten von Beginn an die Bands der Preservation Hall in New Orleans/USA.

Die Band zählt weltweit zu den wenigen Jazzbands, die inzwischen mehrfach im offiziellen Programm dieses legendären Hauses Konzerte bestritten hat. Im Jahre 1994 wurde allen Musikern der Band die Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans verliehen. Die Besetzung der Band hat sich hin und wieder geändert, doch das musi­ka­lische Kon­zept, den tradi­tio­nel­len und authen­tischen New Orleans Jazz zu pflegen, steht weiter im Fokus.

Nicht nur, weil die Band diesen Stil mit großer Freude pflegt, sondern auch im Bewusstsein, dass der „New-Orleans-Sound“ einer origi­nal besetz­ten Band nicht (mehr) oft zu hören ist, halten die Musiker an dieser Idee fest. Es spielen Bruno van Acoleyen Trompete, Dolf Robertus Klarinette und Saxophon, Bart Brouwer Posaune, Georg „Schroeder“ Derks Piano, Hans-Martin „Büli“ Schöning Banjo und Gitarre, Benny Daniels Bass, Reinhard Küpper Schlagzeug und Bandleader. Für die Bewirtung mit Getränken und herzhaften Speisen sorgt das Burgcafé Wasserburg Haus Graven.

Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr im Bürgerbüro, im Schauplatz Langenfeld oder unter www.haus-graven.de; sofern noch Plätze vorhanden sind gibt es an der Abendkasse Karten für 12 Euro.

Parken ist am Parkplatz des Segelfluggeländes, Graf-von-Mirbach-Weg 15, möglich. Zufahrt über Haus-Gravener- traße, von dort sind es etwa 10 Minuten zu fuß bis zur Wasserburg.

(og)