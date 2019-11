Herdenschutz : Schäfer fordern Vertreibung des Wolfs

Wie ein Schlachtfeld sieht das Gehege in Hünxe aus, in dem der Wolf gewütet hat. Foto: Tiemann

Uedem/NIEDERRHEIN Die geforderten Schutzmaßnahmen reichen nicht aus, meinen Tierhalter wie Martin Tiemann aus Uedem. Sie wollen wissen, was sie noch tun können, um ihre Vierbeiner zu schützen. Auch Herdenschutzhunde seien keine Lösung.

Martin Tiemann versteht die Welt nicht mehr: „Die Wiese von Kurt Opriel gleicht einer Festung, das ist doch keine Schafswiese mehr“, sagt der stellvertretende Kreisvorsitzende des Schafzuchtverbandes. Doch selbst diese Festung hat die Wölfin offenbar inzwischen gestürmt. Nachdem das Tier bereits in der vergangenen Woche die Herde in Hünxe angegriffen hat, wurde am Sonntag wieder ein Schaf gerissen.

Wolfsgebiet Der Kreis Kleve gehört zur sogenannten „Pufferzone um das Wolfsgebiet“ in Schermbeck/Hünxe. Auch in dieser Pufferzone sind Schutzvorrichtungen förderfähig.

Schäfer Opriel wisse nicht mehr weiter, die ständigen Übergriffe würden ihn sehr mitnehmen. Ihm reiche es jetzt, er hat beim Ministerium die Vergrämung des Wolfes beantragt, sagt Tiemann. Die Vergrämung ist die nächste Stufe im Verfahren. Ultima Ratio ist die Tötung des Wolfes (Entnahme). Beim Vergrämen geht es darum, das Tier aus einer bestimmten Gegend zu vertreiben. Wölfe werden dann beispielsweise durch Gummigeschosse oder Feuerwerk aufgeschreckt. Viele Schäfer sind allerdings davon überzeugt, dass eine Vergrämung nie so richtig funktioniert. Zudem wird ein Wolf auf diese Weise ja auch nur in ein anderes Gebiet vertrieben, wo er wieder für Probleme sorgen könnte.

Die Schäfer schütteln den Kopf über die Forderung des Naturschutzbundes (Nabu), Herdenschutzhunde einzusetzen. Diese Tiere würden 5000 Euro kosten und nicht jeder Schäfer könne diese speziell ausgebildeten Hunde nutzen. Martin Tiemann hat sich extra zertifizieren lassen, um Herdenschutzhunde zu halten. Zwei Tiere hatte er angeschafft, einen Hund musste er bereits wieder abgeben, weil der sich nicht mit den Schafen vertrug. „Für Schäfer wie mich oder Herrn Opriel ist der Einsatz von Herdenschutzhunden kaum zu leisten. Wir betreiben die Schafzucht als Nebenerwerb. Das Halten der Hunde ist aber sehr aufwändig und beansprucht bestimmt zwei Stunden am Tag.“ Neben dem Beruf sei das gar nicht zu leisten. Die Schäfer auf der linken Rheinseite gehen fest davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Wolf auch hier wieder auftaucht. Man warte eigentlich ständig darauf. Tiemann lagert bereits entsprechendes Zaunmaterial an seinem Betrieb in der Nähe des Lindchens in Uedem, um schnell reagieren zu können. „Nur wollen wir eben wissen, was wir genau machen müssen. Denn der Fall in Hünxe hat ja wieder gezeigt, dass die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Wolf nicht weiterhelfen.“