Goch : Tanz und Comedy bei der Prinzenkür

Blick in die wie immer ausverkaufte Dreifachhalle während der Gocher Prinzenkür 2019. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Das Festkomitee Gocher Karneval stellte das Programm der beiden Großveranstaltungen Kür und Prinzentreffen vor. Mit dabei sind die Comedians Christian Pape und Thorsten Bär, sowie die Band „Miljö“ und „Swinging Funfares“.

Von Antje Thimm

Ein gutes Mittel gegen trübe Novembertage ist die Vorfreude auf den Karneval. Zwei beliebte Großveranstaltungen erwarten die Gocher Narren gleich in den ersten Januartagen: die Prinzenkür am 3. Januar 2020 und das Prinzentreffen am 5. Januar. Vertreter des Festkomitees Gocher Karneval (RZK) stellten das ausführliche Programm für die beiden „Flaggschiffe“ des Gocher Karnevals vor, die wie immer in der Sporthalle des Gymnasiums stattfinden werden. Tradition bei der Prinzenkür hat der feierliche Einzug der Standarten der neun karnevalstreibenden Vereine der Weberstadt.

Im zweiten Jahr übernehmen die „Skyliners“ die musikalische Begleitung des Abends. Nach der Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten Jürgen Hemmers wird die Kolping-Kultband „K6“ die Gäste musikalisch in Stimmung bringen für einen fulminanten Einzug der Prinzengarde 2020, in diesem Jahr vom Kolping Karnelvals Komitee 1885 Goch. Die feierliche Inthronisation des Prinzenpaars Johannes V. (Knops) und Julia I. (Giesen) übernimmt traditionell der Bürgermeister der Stadt Goch, Ulrich Knickrehm. Nach einem zündenden Tanz der Kolping Funken betritt dann Christian Pape die Bühne. „Mit ihm haben wir einen Top-Redner eingeladen“, kündigt Jürgen Hemmers an. „Heimat im Herzen und auf der Zunge“ ist Papes Devise, pointenreicher Humor ist garantiert. Begleitet wird er am Keyboard vom „Mann im Pullunder“ Dr. Stefan Bimmermann.

info Karneval: Die Termine und die Tickets Termine Prinzenkür in der Sporthalle: 3. Januar 2020, 19:11 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Prinzentreffen: 5. Januar 2020, 11:11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr.

Ticket-Preise Die Prinzenkür-Karte kostet 22 Euro, Prinzentreffen 12 Euro, Kombikarte 30 Euro.

Buchungen Für alle Termine möglich unter der Adresse Heinz.Arntz@rzk-goch.de

Ebenso können sich die Gäste auf Stand-up-Comedian Thorsten Bär aus Hamburg freuen. Von ihm berichtet Hemmers, er habe eigentlich Sport studiert und als Moderator bei Sky gearbeitet. Er werde das Publikum begeistern mit Stimmenparodien von über 30 Prominenten und natürlich mit rasantem Wortwitz. Einen musikalischen Höhepunkt werden die fünf Musiker der „kölschen“ Band „Miljö“ liefern. „Die haben wir für 45 Minuten gebucht“, sagt Hemmers. Sie und ihre bereits zahlreichen Karnevalshits wie „Wolkeplatz“ oder „Kölsch statt Käsch“ werden die Bühne des Gocher „Gürzenich“ rocken. „Uns ist es aber auch wichtig, dass die regionalen Akteure ihre festen Plätze im Programm haben“, sagt RZK-Geschäftsführer Heinz Arntz.