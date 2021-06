Am Marktplatz in Goch : Das Service-Center der Stadtwerke

Goch Die neue Anlaufstelle ist direkt am Gocher Marktplatz fertiggestellt worden. Das Lokal wurde entkernt und eine neue Aufteilung geschaffen.

(RP) Mitten im Herzen der Stadt, direkt am Markt Ecke Voßstraße eröffnen die Stadtwerke Goch ihr neues Service-Center. Im Juli 2020 haben die Stadtwerke Goch von Martin Fingerhut und Annette Hagen die Schlüssel zur ehemaligen Buchhandlung am Markt angenommen. In den vergangenen Monaten hat sich einiges verändert. Das Lokal wurde entkernt und eine neue Aufteilung geschaffen. So sind im vorderen, offen gestalteten Bereich drei Beratungsplätze entstanden und im hinteren Bereich vier weitere, abtrennbare Plätze. Die neuen bodentiefen Fenster bringen viel Licht in die Räumlichkeiten.

Es ist ein Kontaktpunkt mitten in der Gocher Innenstadt zu den Kunden entstanden, getreu dem Motto der Stadtwerke: einfach mehr deins. Das Service-Team unter der Leitung von Petra Kellenaers und Andre Kröll ist von Montag bis Samstag für die Kunden nicht mehr an der Klever Straße, sondern am Markt erreichbar. Das Service-Team der Stadtwerke Goch ist von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 9.30 bis 13 Uhr am Markt erreichbar. Wie bereits mitgeteilt, haben die Stadtwerke Goch ihre Grundversorgung für Strom und Erdgas umgestellt und liefern künftig ohne Mehrkosten für den Kunden 100 Prozent Ökostrom und 100 Prozent Ökogas. Aber auch die Sondertarife bringen mit der Eröffnung des Service-Centers Neues mit sich. Die Stadtwerke Goch unterstützen für jeden abgeschlossen Sondertarif Vereine, Institutionen und ehrenamtliche Arbeit vor Ort. Ab sofort haben die Kunden die Möglichkeit mitzumachen: mit der „mach mit, mach glatt“ Aktion. Hier hat der Kunde im Stromtarif Nummer sicher 2023 die Möglichkeit, seine Jahreskosten aufzurunden, den Betrag glatt zu machen und für soziales Engagement in Goch zu geben. Die Stadtwerke werden jeden Betrag, den die Kunden geben, verdoppeln und an eine Institution in Goch weiterleiten. So unterstützen die Stadtwerke etwa das Anna-Stift, das unter dem Motto „Jugendhilfe am Niederrhein“ aktiv Familien und Jugendliche in und um Goch berät und hilft. „Verantwortung übernehmen beginnt für uns vor der eigenen Tür“ sagt Stadtwerke-Chef Marks.