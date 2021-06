Kunst in Goch : Martin Lersch zeigt Malerei nach Fahrplan

Martin Lersch an seiner Vitrine am Bahnhof in Goch, die ein Jahr lang Bilder des Künstlers beherbergt.

Goch Der Gocher Künstler nutzt eine Vitrine am Bahnhofsgebäude für eine Ausstellung. Die insgesamt 165 Bilder sollen in wechselnden Zusammenstellungen gezeigt werden, jeden Monat neu.

Der Internationale Museumstag hatte ja nicht so richtig stattgefunden. Am 16. Mai, dem Sonntag, an dem eigentlich viel Kulturprogramm überall in den Kommunen hätte sein sollen, war die Corona-Situation noch etwas schwieriger als in diesen Tagen. Deshalb hatten Kulturschaffende, wenn überhaupt, dann nur digitale Angebote geschaffen. Martin Lersch, Zeichner und Illustrator aus Goch, hat aber eine Möglichkeit gefunden, Passanten sozusagen im Vorbeigehen mit seiner Arbeit zu konfrontieren. Zwar kann ihn in seinem Atelier wieder jeder besuchen (wie ja auch Museumsbesuche wieder erlaubt sind), aber es geht noch kontaktärmer: An der vorderen Fassade des Bahnhofsgebäudes nutzt Lersch eine Vitrine, um einen zeitgemäßen Bilderzyklus zu zeigen.

Die kleinformatigen Ölbilder, in Summe 165 Stück, werden nach und nach in in immer neuen Zusammenstellungen präsentiert. Die Malereien sind auf Sperrholzplatten entstanden und folgen inhaltlich einem Zyklus des belgischen Graphikers Frans Masereel, der von 1889 bis 1972 lebte und seine Werkserie „Mon livre d’heures“ (Mein Stundenbuch) nannte. Seine Arbeit von 1920 bestand aus 165 schwarz-weißen Holzschnitten, während Martin Lersch sie farblich gestaltet hat. Ohnehin nutzt der Gocher ja sehr viele Werke unterschiedlichster Maler als reine Ideengeber oder entlehnt ihnen sogar nur einzelne Figuren oder Motive.

Die Vitrine, die die Bilder bewahrt, ist übrigen eigentlich ein Fahrplan-Rahmen. Wo Reisende üblicherweise (vor allem an größeren Bahnhöfen) schauen, auf welchem Gleis wann welcher Zug abfährt oder ankommt und die Menschen üblicherweise, weil in Eile, nur einen raschen Blick darauf werfen, um die gewünschte Information zu bekommen, lohnt in diesem Fall ein intensiveres Schauen. „Verweilen wir etwas, lassen wir Bilder auf uns wirken. Sie erzählen uns selbst und anderen dazu Geschichten und vermitteln Entschleunigung“, sagt der Künstler. Maserée nahm besonders die Verlorenheit des Menschen in der modernen Zivilisation in den Blick; auch das rastlose Unterwegs-Sein Reisender wird angesprochen. Gerade in schwierigen, unsicheren Zeiten wie der Corona-Pandemie sei es so wichtig, mal inne zu halten und sich auf etwas einzulassen, was nichts mit der unmittelbaren Lebenssituation zu tun habe. Ein Jahr lang will Lersch immer am 16. des jeweiligen Monats ein Dutzend neue Bilder aushängen.