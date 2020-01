Jubiläum : 30 Jahre Buchhandlung am Markt

Martina Kruse (l.) und Annette Hagen in der Buchhandlung am Markt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Annette Hagen leitet seit drei Jahrzehnten die Gocher Traditions-Buchhandlung. Stete Anpassung an die Gegenwart ist ihre Leitidee. Zum Angebot gehören auch eine Geschenke-Abteilung und der RP-Leserservice.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Drei Ordner, einen für jedes Jahrzehnt, prall gefüllt mit Erinnerungen in Form von Fotos, Texten, Zeitungsberichten und Dokumenten, liegen auf dem Tisch im Eingangsbereich der Buchhandlung am Markt. „Weißt du noch? Ach ja, da stand der große Schreibtisch, und das Regal stand da, und die hat auch bei uns gearbeitet..“ Annette Hagen, die seit genau 30 Jahren die Geschicke der Gocher Traditions-Buchhandlung lenkt, schaut zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Martina Kruse zurück. Sie teilen zwei Drittel der Erinnerungen, denn Martina Kruse absolvierte hier ihre Buchhändlerinnenlehre und kann in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiern.

„Niemals stillstehen, stets verändern und neugestalten“ – so fasst Annette Hagen die durchaus wechselvolle Geschichte des Geschäftes zusammen. Mit der Übernahme 1990 habe sie mit dem Umgestalten und Umstrukturieren begonnen, was sich bis heute fortsetze. „Wir müssen uns ständig den wirtschaftlichen Gegebenheiten und dem veränderten Konsumverhalten anpassen“, sagt sie. So erweiterte man 2007 die Kinder- und Jugendbuchabteilung. Eine große Veränderung stellte auch die Aufgabe des Bertelsmann-Clubs im Jahre 2012 dar. Der 1950 durch Reinhard Mohn gegründete „Bertelsmann-Lesering“ schloss 2015 endgültig sein deutschsprachiges Buch-Club-Geschäft. Der Grund war eine rückläufige wirtschaftliche Entwicklung. „Das war für viele unserer Lesering-Kunden sicher schade“, so die Buchhändlerin.

Info An einem prominentem Platz Geschichtliches Die Buchhandlung am Markt wurde 1945 durch das Ehepaar Helmut und Irmgard Fingerhut gegründet. 1980 übernahm Anna Thissen, die bereits viele Jahre Geschäftsführerin war, die Buchhandlung Fingerhut. Das Gebäude steht genau da, wo sich bis zur Zerstörung im Jahre 1945 das Rathaus der Stadt Goch befand.

Sie wandelte das Ende der Club-Ära jedoch ins Positive, indem sie das Kinder- und Jugendbuch wiederum erweiterte. Hier gibt es nun ein umfassendes Sortiment. Neben „Lesefutter“ für alle Altersstufen finden sich Lernspiele für die Kleinsten und reichlich Platz zum Schmökern und Verweilen. Bereits mehr als 30 Jahre ist die Buchhandlung an der Ecke Markt/Frauenstraße auch Servicepunkt der Rheinischen Post. Das heißt im Einzelnen: hier kann man Anzeigen aller Art aufgeben und wird dabei von den Mitarbeitern der Buchhandlung beraten. „Die Kunden schätzen das persönliche Beratungsgespräch. Das ist für viele angenehmer, als im Internet ein Inserat zu erstellen“, berichtet Hagen. Weiter kann man Reklamationen loswerden, wenn die Morgenzeitung mal nicht geliefert wurde. Der Servicepunkt leistet auch Hilfestellung bei allen Fragen zum Abonnement, zum Beispiel bei Nachsendungen oder Unterbrechungen während des Urlaubs. Ein weiteres Standbein entstand 2009 mit der Einrichtung einer Verkaufsstelle der Deutschen Post. „Das ist für viele unserer Kunden eine bequeme Möglichkeit, auch bis halb sieben Uhr am Abend noch Pakete aufzugeben“, erzählt Hagen.