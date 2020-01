Bücherei St. Laurentius Uedem : Uedems Bücherei schlägt den Weg der Digitalisierung ein

Uedem Die katholische Einrichtung stellt ihren Jahresbericht vor. Demnach steigt die Leserzahl, die Anzahl der Medien knackt bald die 6000-Stück-Marke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Bücherei St. Laurentius Uedem wappnet sich für die digitale Zukunft: Erstmals beantragte die katholische Einrichtung im vergangenen Jahr NRW-Landesmittel – für die Digitalisierung. So schaffte die Bücherei im Herbst interaktive Bücher und Spiele an, sogenannte „tiptoi-Medien“. Außerdem investierte Leiterin Gertrud Langenberg-Vieting in neue Hörspiel-Technik, die sogenannten „Tonies“. „Wir wollen als Bücherei insbesondere auch Jugendliche und Kinder ansprechen. Da führt kein Weg dran vorbei, auf die Digitalisierung zu setzen“, sagt sie. Der Erfolg gibt ihr recht: Aktuell zählt die Bücherei 595 Leser, allein knapp 50 hätten sich im vergangenen Jahr angemeldet. Das stellt Langenberg-Vieting nun in ihrem Jahresbericht heraus.

Dazu liefert sie ein bemerkenswert detailliertes Zahlenwerk mit. So standen 2019 in der Uedemer Bücherei 5977 Medien zur Ausleihe bereit, der wichtigste Faktor sind die Kinderbücher mit 1894 Exemplaren, für Erwachsene stehen 1612 Romane zur Verfügung. „Wir befinden uns auf einem guten Weg und sind sehr zufrieden mit unserem Träger, der katholischen Kirche. Auch der Zuschuss der Gemeinde tut uns gut, wenngleich der natürlich höher sein könnte“, sagt Langenberg-Vieting. Sie und ihre Kolleginnen hätten im vergangenen Jahr 395 neue Medien eingearbeitet, gleichzeitig müsse man sich, auch aus Platzgründen, von alten trennen. So wurden 300 Medien aussortiert.

Info Mit "tiptoi"-Medien und "Tonies" in die Zukunft Digitalisierung Im vergangenen Jahr investierte die Uedemer Bücherei kräftig in „tiptoi-Medien“ und „Tonies“. Die Zielgruppe: Kinder und Jugendliche. Spielerisch lesen Beim „tiptoi“ handelt es sich um ein interaktives Lernspiel, bestehend aus einem Stift und einem Spielbrett, Buch oder Puzzle mit digitalem Papier. Die „Tonies“ sind Hörfiguren mit einem NFC-Chip.

„Wir haben zuletzt fast 13.000 Medien ausgeliehen, das heißt im Durchschnitt alle anderthalb Minuten ein Medium. Das ist ein richtig hoher Wert“, sagt die Bücherei-Chefin weiter. Spannend auch der Blick auf die beliebtesten Medien, Langenberg-Vieting spricht dabei von „Ausleihrennern“. So wurde der Roman „Grenzgänger“ von Mechtild Borrmann zwanzig Mal ausgegeben, „Die Suche“ von Charlotte Link 19 Mal. Bei Kindern waren das Bilderbuch „Kamfu mir helfen“ (17 Ausleihen), „Conni und das Kinderfest“ (15) sowie das Hörbuch „Bibi Blocksberg: Der Hexenball“ (14) besonders vergriffen. Die beliebtesten Brettspiele der Uedemer waren „Schnappt Hubi“ und „Klack“. Beide wurden zwölf Mal ausgeliehen.