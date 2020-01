Kartenverkauf startet : Theaterwerkstatt spielt wieder Shakespeare

Goch Die Theater-Gruppe von Haus Freudenberg erarbeitet gerade das Stück „Wie es euch gefällt“.

Schauspieler nach ihrer Lieblingsrolle zu fragen, ist vielleicht nicht ganz fair. Das hängt ja von so vielen Umständen ab: den Mitspielern, der eigenen Befindlichkeit, der Inszenierung… Christa hat aber doch ein Stück in ganz besonders guter Erinnerung: „Das mit dem Esel.“ Ist ja auch eine verrückte Vorstellung, dass ein Mann seine Frau derart verzaubert, dass die sich in einen Esel verliebt. So geschehen in Shakespeares „Sommernachtstraum“, und Shakespeare gibt’s jetzt erneut: Die Theater-Werkstatt von Haus Freudenberg erarbeitet gerade das Stück „Wie es euch gefällt“. Mehr als 100 Schauspieler und Helfer sind für den Erfolg, mit dem fest gerechnet werden darf, verantwortlich. Allen voran Anna Zimmermann-Hacks, die sich die Inszenierung ausgedacht hat und Regie führt.

Mit Herz hat die Theater-Werkstatt natürlich ganz viel zu tun, und das Stück, in dem es auf durchaus humorige Weise um die Liebe geht, auch. „Es wird ein lustiges Stück, dessen Botschaft jedoch nicht im Humor untergehen wird“, versichert Anna Zimmermann-Hacks. Das Team, das auf und hinter der Bühne im Einsatz ist, hat drei anstrengende Wochenenden vor sich. Die Aufführungen finden am Samstag, 29. Februar, 19 Uhr, und am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr im Kevelaerer Bühnenhaus statt, am Samstag, 7. März, um 19 Uhr in der Stadthalle Kleve, am Samstag, 14. März, um 19 Uhr und letztmalig am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr im Gelderner Lise-Meitner-Gymnasium statt. Bei Freudenberg in Goch wird zwar geprobt, aber da es kein geeignetes Veranstaltungszentrum gibt, müssen die Gocher die Vorstellungen in den Nachbarstädten besuchen. Acht Euro kosten die Karten, die es unter anderem im Klever Café Samocca und im Rathaus Kevelaer gibt.