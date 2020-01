Ehemaliger Wallfahrtsrektor ist gestorben : Trauer um Pastor Richard Schulte Staade

Zum Wallfahrtsjubiläum hielt er eine viel beachtete Rede. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Die Nachricht hat viele in Kevelaer betroffen gemacht. Am Montag ist der frühere Wallfahrtsrektor gestorben. Über viele Jahre hat er das Leben in der Wallfahrtsstadt mitgeprägt. Er sorgte mit dafür, dass der Papst 1987 zu Besuch kam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Wer an Pastor Richard Schulte Staade denkt, der denkt an einen Menschen, der immer die Begegnung suchte. Der Freude am Kontakt und ein offenes Ohr für die Anliegen der Leute hatte. „Er konnte wunderbar erzählen, er war jemand, dem man gerne zuhörte“, sagt auch Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler. Die geistige Kraft des Geistlichen bis ins hohe Alter hat ihn tief beeindruckt. Pastor Schulte Staade war jemand, der immer noch etwas zu sagen hatte, dessen Wort Gewicht hatte. Wer an den Festakt zum Wallfahrtsjubiläum zurückdenkt, dem ist vor allem die Rede von Pastor Schulte Staade in Erinnerung. In seiner unnachahmlichen Art sorgte er dafür, dass es keine steife Ansprache wurde, sondern auch eine mehr als unterhaltsame Rückschau auf ein Ereignis, das ganz eng mit ihm verbunden ist: der Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1987 in Kevelaer.

Schulte Staade ist auf dem elterlichen Bauernhof in Lüdinghausen aufgewachsen. Der Beruf des Landwirts hat ihn zeitlebens fasziniert. Doch der junge Bauer holte sein Abitur nach und zog den priesterlichen Beruf vor. 1963 erhielt er die Priesterweihe. Nach kurzer Zeit als Kaplan wurde er Bezirksvikar für das Bischöfliche Kommissariat Niederrhein in Wesel und wechselte 1971 als Domvikar in das Bischöfliche Generalvikariat.

Info Gedenken mit Bischof Lohmann Beerdigung Die Beisetzung von Pastor Richard Schulte Staade soll am Samstag, 25. Januar, stattfinden. Gedenken In den nächsten Tagen wird es ein Kondolenzbuch im Priesterhaus geben. Der frühere Wallfahrtsrektor und jetzige Weihbischof Rolf Lohmann gestaltet einen Gedenkabend am Freitag, 17. Januar, um 18 Uhr in der Basilika.

1974 kam er nach Kevelaer, der Stadt blieb er immer verbunden. Sein Wort war hier geschätzt. Im vergangenen Jahr machten ihn die Sebastianer noch zum Ehrenpräses, zuletzt hatte er Pläne, eine Stiftung zu gründen.