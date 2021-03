Angebot im Hotel Klostergarten und Bürgerzentrum Geldern : Weitere Corona-Testcenter in Geldern und Kevelaer

Auch im Hotel Klostergarten gibt es jetzt kostenlose Corona-Tests (Symbolfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Geldern/Kevelaer Das Angebot an kostenlosen Tests wächst. In Geldern startet ein Testzentrum im Bürgerforum, in Kevelaer kann man sich im Klostergarten testen lassen.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, plant die Stadtverwaltung in Kooperation mit der DLRG-Ortsgruppe Geldern-Walbeck sowie dem Gelderner Apotheker Petja Kramer die Eröffnung eines Corona-Schnelltestzentrums in Geldern. Hintergrund sind die Vereinbarungen der Bund-Länder-Konferenz aus der vorigen Woche. Demnach kann sich seit dem 8. März jeder Bürger in Deutschland einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Bereits kommende Woche soll der Betrieb des Gelderner Testzentrums im Bürgerforum aufgenommen werden, kündigt die Verwaltung an. Angeboten werden sollen auch keine der sogenannten „Laien- oder Selbstests“, sondern Antigen-Schnelltests. Bei diesen wird wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten vor.

Im Bürgerforum Geldern soll ab Montag getestet werden. Foto: HvS Foto: Herbert van Stephoudt

Die Stadt Geldern will weitere Details, zum Beispiel, wie Bürger einen Termin buchen können, demnächst auf ihrer Internetseite unter www.geldern.de/corona sowie auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen.

In Kevelaer gibt es neben Paeßens Zahnwelten jetzt auch im Hotel Klostergarten kostenlose Schnelltests – und das auch am Wochenende. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer unterstützt damit die Schnelltest-Strategie der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

Ordnungsamtsleiter Ludger Holla freut sich: „Dass wir bereits zwei einsatzfähige Corona-Testzentren im Stadtgebiet haben, ist eine gute Nachricht. So können wir der Ausbreitung der Mutanten weiter entgegenwirken.“ Die Testkapazitäten liegen bei rund 1200 Tests pro Woche, können aber bei Bedarf ausgeweitet werden. Das Testzentrum hat montags, mittwochs und freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 7 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Voraussetzung ist eine Anmeldung unter 02832 4089938 während der Öffnungszeiten des Testzentrums.

Medizinisch geschultes Personal entnimmt den nötigen Abstrich, das Ergebnis des Antigen-Schnelltests (PoC-Test) liegt nach spätestens 20 Minuten vor. Fällt der Schnelltest positiv aus, kann sich der Betroffene direkt vor Ort auch dem dann notwendigen PCR-Test zur Bestätigung des Befundes unterziehen.

Das Betreten der Einrichtung ist nur mit FFP-2-Maske erlaubt. „Der Schnelltest wird lediglich bei Personen ohne grippeähnliche Symptome vorgenommen“, teilt die Caritas mit.

(zel)