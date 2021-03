Alte Ölmühle an der Kempener Straße : Benzol-Alarm in Wachtendonk – Grundwasser ist verunreinigt

Benzol-Alarm in Wachtendonk – Grundwasser ist verunreinigt

Alte Ölmühle an der Kempener Straße

Die Gebäude der alten Ölmühle Backes in Wachtendonk. Foto: Hoene

Wachtendonk Anwohner des alten Ölmühlengeländes sollten vorerst das Wasser aus ihren Brunnen nicht nutzen. Auf dem Gelände wurden Verunreinigungen festgestellt, die Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machen.

Einige Bürger in Wachtendonk sollten in nächster Zeit darauf verzichten, Grundwasser aus dem eigenen Brunnen zu nutzen. Es handelt sich um die Nachbarn des Grundstücks der ehemaligen Ölmühle an der Kempener Straße 47/Ecke Ostring. Auf dem Gelände wurden Verunreinigungen festgestellt, die Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machen.