Bekannter Brunnen in Düsseldorf : Der Mack-Brunnen ist trocken

Der Mack-Brunnen an der Ecke Steinstraße/Berliner Allee ist derzeit nicht in Betrieb. Ursache ist eine defekte Pumpe. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Mack-Brunnen in der Düsseldorfer Innenstadt ist eine imposante Anlage. Statt die Menschen durch seine Wassernebel zu erfrischen, liegt er derzeit leider trocken.

Der Mack-Brunnen auf dem Platz der Deutschen Einheit an der Ecke Berliner Allee/Steinstraße liegt trocken da und wirkte in den Hitzetagen wie ein Wüstenbild in Stein. Im großen Becken geben die Bodenplatten die Hitze ab, statt das Wasser die Umgebung kühlt. In den Fugen hat sich das Unkraut breitgemacht, immerhin wird dieser wenig schöne Anblick jetzt weitgehend beseitigt – es sind Arbeiter beauftragt, den Wildwuchs zu entfernen.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung konnte der Segelbrunnen – so der offizielle Name – in diesem Jahr nicht in Betrieb genommen werden, da die Pumpe defekt war. Inzwischen wurde zwar dieses Bauteil ausgetauscht, aber es fehlen immer noch Ersatzteile, die aufgrund der gegenwärtigen Lieferschwierigkeiten noch nicht eingebaut werden konnten. Die Stadt bemühe sich, den Brunnen schnellstmöglich wieder ans Laufen zu bekommen. Ein genauer Termin könne aber leider nicht genannt werden.

Heinz Mack (91) ist Bildhauer und Maler und Mitbegründer der Düsseldorfer Zero-Gruppe. Die drei hintereinander gestaffelten Dreiecke des Segelbrunnens, neun, sechs und drei Meter hoch, symbolisierten zur Zeit ihrer Aufstellung 1988 West- und Ostdeutschland sowie West-Berlin.

