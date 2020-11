Kirche in Zeiten der Pandemie : In Corona-Zeiten: Das Abendmahl feiern geht auch zu Hause

Issum Seit dem ersten Lockdown wurde in der evangelischen Kirche in Issum kein Abendmahl mehr gefeiert. Maskenpflicht und Abstandhalten machen das gemeinschaftsstiftende Vorhaben schwierig.

Denn das Feiern des Abendmahls ist immer auch ein besonderer Moment der Gemeinschaft, in dem die Gläubigen an das letzte Abendmahl von Jesus Christus erinnert werden und an alles Gute, das er getan hat. Mit dem ersten Lockdown und den Hygienemaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Corona-Pandemie wurde es aber kniffelig. „Wie kriegen wir das hin, gemeinsam Abendmahl zu feiern, ohne jemanden zu gefährden?“, formuliert Yvonne Brück die entscheidende Frage. Normalerweise wird in der evangelischen Kirche in Issum zu dem Anlass ein Brotteller mit einem Segenswort weitergereicht. Danach geben die Presbyter ein Tablett mit kleinen Saftkelchen herum, und es gibt noch den großen Kelch mit Wein. Das gemeinsame Trinken aus dem einen Kelch sei vor allem für die älteren Gemeindemitglieder ein wichtiges Symbol der Gemeinschaft, sagt die Pfarrerin. In Zeiten von Corona undenkbar. In der Schweiz gebe es die Möglichkeit, „wandelnd“ das Abendmahl einzunehmen. Aber das muss man auch wollen und ist am Niederrhein keine Tradition, auch wenn da zumindest die Sache mit dem Mindestabstand händelbar wäre.