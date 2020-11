Kirchliches Leben in Geldern : Weihnachten in Maria Magdalena

Geldern Für die Festtags-Gottesdienste in den acht Kirchen der großen Gelderner Pfarrgemeinde sind Anmeldungen erforderlich. Dafür gibt es jeweils feste Termine an den ersten beiden Adventwochenenden.

Die Corona-Pandemie hat auch auf die Gottesdienstordnung der katholischen Kirchengemeinde St.-Maria-Magdalena Geldern an den Weihnachtsfeiertagen große Auswirkungen. Durch die Schutzbestimmungen ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Mit einem stark erweiterten Angebot an Gottesdiensten soll aber möglichst vielen Menschen der Kirchenbesuch ermöglicht werden.

Für die Familien mit Kindern im Kindergartenalter bereiten die Erzieherinnen der acht Kindertagesstätten „Krippenwege am Heiligen Abend“ vor. Informationen dazu sind in den Einrichtungen erhältlich. Die Erstkommunionkinder und ihre Familien sind zu eigenen Weihnachtsgottesdiensten in ihrer Ortschaft eingeladen. Bei den Elternabenden im Oktober sind die Anmeldungen dazu erfolgt. Für alle anderen Gläubigen, die an den Feiertagen einen Weihnachtsgottesdienst mitfeiern möchten, ist eine Anmeldung notwendig. Jede Familie oder Einzelperson kann an den drei Feiertagen insgesamt nur an einem Gottesdienst teilnehmen. Bei der Anmeldung erhalten sie für die jeweilige Personenzahl eine feste Zusage mit Bankreservierung sowie einen Anmeldeschein. Hier die Übersicht der Messen: