Ehrenamt in Geldern : Ausgebildet für den Trauerfall

Geldern Ulrike Michel und Heinz-Josef Boos dürfen ab sofort Beerdigungen in Geldern leiten. In Rollenspielen wurden sie auf ihre Aufgaben vorbereitet.

(RP) In der Kirche engagieren sie sich schon lange: Ulrike Michel, 61 Jahre alt, Rechtsanwältin aus Geldern, gehörte in ihrer Jugend zu den ersten Messdienerinnen in ihrem damaligen Heimatbistum Essen und hat in einer schweren Situation gemerkt, dass ihr der Glaube aus der Krise geholfen hat. Heinz-Josef Boos, 67 Jahre, Rentner aus Kapellen, seit mehr als 30 Jahren Lektor und Kommunionhelfer, ist seit seinem Vorruhestand vor mehr als zwölf Jahren regelmäßig als Seniorenmessdiener bei Beerdigungen im Einsatz. Nebenher führt er Besucher durch den Xantener Dom und das angeschlossene Stiftsmuseum.