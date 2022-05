Fest rund um den Flachsbrunnen mit Überraschung : Vernum dankt Johannes Smitmans

Vernum Der frühere Ortsbürgermeister, 27 Jahre lang im Amt, wurde beim Brunnenfest geehrt. Die Ehrenamtlichen der Marianischen Schützenbruderschaft hatten sich für das Fest anlässlich 20 Jahre Flachsbrunnen viele Attraktionen für die Gäste einfallen lassen.

Vom Kindertrödelmarkt bis zum Bogenschießen, von der Hüpfburg bis zur Ballonkunst und nach voller Konzentration am Lasergewehr erstmal eine kleine Stärkung an der langen Süßigkeitenstraße: Die Ehrenamtlichen der Marianischen Schützenbruderschaft Vernum hatten sich viele Attraktionen und Überraschungen für ihre Gäste einfallen lassen, um das Brunnenfest am Sonntag auf der Grünanlage am „Flachsbrunnen“ zu einem echten Familienfest zu machen.