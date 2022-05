Brauchtum am Niederrhein : Ehrungen bei der St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk

Für ein Erinnerungsfoto nahmen die Geehrten der St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk 1348 Aufstellung. Foto: Uwe Lucas

Nieukerk Die jährliche Spende von 250 Euro erhält Schwester Birgitta Gremm für ein Projekt ihrer Missionsarbeit in Afrika. Durch die traditionelle zusätzliche Spendensammlung gehen weitere 370 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr.

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk begann ihren Festtag in traditioneller Art mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Dionysius. Anschließend zog die Bruderschaft mit gesegnetem und geschmücktem Kranz zum Maibaum, wo dieser unter großem Beifall der Schützenbrüder aufgehangen wurde.

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Landgasthof Wolters begrüßte der Vorsitzende Matthias Büskens 59 Teilnehmer. Ein besonderer Gruß galt dem Präses Pastor Albert Lüken, dem König Thomas Mertens, seinen Ministern Simon Itgenshorst und Markus Mertens sowie den Zwölfern, den Ehrenzwölfern und den Ehrenmitgliedern. Es folgte das Gedenken an die in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen Schützenbrüder Willi Strucks, Franz-Gerd Kreutz, Hubert Hennesen, Hansi Schwarz, Hans Winkels, Rüdiger Evers und Heinz Paschmanns.

Sven Krings und Mario Kubanek wurden als neue Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Heinz Loy, Martin Hoferichter, Thomas Huylmans, Markus Mertens und für 40 Jahre treue Mitgliedschaft Reinhold Huylmans mit einer Urkunde und Ehrengabe geehrt. Nach Erreichen der Altersgrenze von 75 Jahren wurden Heinz Heekeren, Bruno Velder, Walter Kohnen und Hermann-Josef Mertens neue Ehrenzwölfer. Als Zwölfer rücken Harald Giese, Robert Sillekens, Hans-Peter Dicks und Hermann Schoelen nach. Als Anerkennung für die Repräsentation unserer Bruderschaft in der schwierigen Coronazeit wurden der König Thomas Mertens und seine Minister Simon Itgenshorst und Markus Mertens zum Schützenbruder 2021 ernannt.

Der Kassierer Martin Hoferichter informierte die Schützenbrüder über die Finanzen. Thomas Huylmans schied nach zwei Jahren als Kassenprüfer aus, als Nachfolger wurde Nikolas Schulz einstimmig gewählt. Uwe Lucas und Markus Smeets sammeln auch in diesem Jahr für die Kriegsgräberfürsorge sowie die Schützenbrüder Thorsten Lucas und Nicolas Schulz für das St. Martinskomitee. Die jährliche Spende von 250 Euro erhält Schwester Birgitta Gremm für ein Projekt ihrer Missionsarbeit in Afrika. Durch die traditionelle zusätzliche Spendensammlung gehen weitere 370 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr.