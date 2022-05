Landesmeisterschaft im Schulschach für Grundschulen : Issumer Schüler fahren zur Schulschachmeisterschaft

Die Mädchenmannschaft der Brüder-Grimm-Schule war in Raesfeld erfolgreich. Foto: Wolfgang Buhren

Issum Issumer Kinder nahmen an der Landesmeisterschaft im Schulschach für Grundschulen teil. Gespielt wurde zeitgleich an zwei Orten, die zwei Mädchenmannschaften spielten in Raesfeld und die Jungenmannschaft in Dortmund.

Nach langer Zeit wurde wieder die Landesmeisterschaft im Schulschach für Grundschulen in Präsenz ausgespielt. Erstmalig gab es dabei auch eine Wertungsklasse nur für Schüler der Grundschulen. Gespielt wurde zeitgleich an zwei Orten, die zwei Mädchenmannschaften spielten in Raesfeld und die Jungenmannschaft in Dortmund.

Da in Dortmund nur eine Mannschaft mit vier Spielern plus zwei Ersatzspielern spielen durfte, war die Auswahl, wer bei den Jungen mitfahren durfte, recht schwierig. Im Vorfeld wurde von allen Kindern viel geübt und gespielt, doch ein Turnier ist immer noch etwas anderes. Nach der langen Pause war es für viele Spieler somit auch das erste große Turnier. Die Mannschaft in Dortmund war zu Beginn des Turnieres doch recht nervös und verlor die ersten beiden Runden. Andreas Bertehelé, der als Betreuer mitgefahren war, konnte die Spieler wieder aufrichten und die Mannschaft stand vor dem letzten Spiel auf Platz 3, der zur Deutschen Meisterschaft gereicht hätte. Doch man verlor die letzte Runde gegen die Kästner-Grundschule aus Dortmund, den späteren Turniersieger. Durch die Niederlage rutschte die Mannschaft der Issumer Brüder-Grimm-Schule auf Platz 17 zurück. Trotzdem konnte man am Ende mit den Leistungen mehr als zufrieden sein. In Dortmund spielten Timo Lambrecht, Max Grengel, Jannes Berthelé, Ben Mager, Lennard Jeitner und Ben Schwevers.

Die Jungenmannschaft der Issumer Schule trat in Dortmund an. Foto: Ingrid Grengel