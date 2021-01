Zu Gast bei Bürgermeister Dirk Möcking : Türkische Flüchtlinge danken den Kerkenern

KERKEN Im Gespräch mit Bürgermeister Dirk Möcking zeigen sich Emrah Öztürk und Hilmi Katirci sehr erfreut über für die gute Aufnahme und die zahlreichen Hilfeleistungen, die sie seit ihrer Ankunft erfahren haben.

Emrah Öztürk lebt mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen seit drei Jahren in Kerken. In der Türkei hat er als Biologielehrer an einem Gymnasium gearbeitet und konnte während eines Praktikums an der Robert-Jungk-Gesamtschule erste Erfahrungen mit dem Schulleben in Deutschland sammeln. Nun nimmt er an einem Aufbauprogramm für ausländische Lehrkräfte an der Universität in Siegen teil und hofft, nach Ablauf der Fortbildung an einer Schule in der Nähe seiner neuen Heimat unterrichten zu dürfen. Seine Ehefrau, ebenfalls Lehrerin für Naturwissenschaften, hat

bereits mehrere Monate ehrenamtlich im Offenen Ganztag der St.-Petrus-Schule gearbeitet, an der auch eines ihrer beiden Kinder unterrichtet wird.