Handball : Georg van Neerven sorgt für Stimmung beim TV Aldekerk

Kerken Die Bezeichnung Teammanager wäre für den Co-Trainer der ersten Frauen-Mannschaft, die in der Dritten Liga spielt, zutreffender, denn ins Training mischt er sich nicht ein.

Georg van Neerven ist eine Institution beim TV Aldekerk . Der Co-Trainer der ersten Frauen-Mannschaft, die in der Dritten Handball-Liga spielt, wurde im vergangenen Jahr mit der Goldenen Vereinsnadel für 50 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.

Als Co-Trainer fungiert Georg van Neerven erst, wenn die Aldekerkerinnen um Punkte und Tore kämpfen. Dann sitzt er in der Halle auf der Spielerbank und geht voll aus sich heraus. Dann scheint er nichts Besseres zu tun zu haben, als ständig die Leistungen der Schiedsrichter zu beanstanden und mit ihnen zu diskutieren.

„Aus taktischen Sachen halte ich mich raus, das macht die Trainerin. Aber ich sehe es als meine Aufgabe an, Schiedsrichter auf Fehler hinzuweisen. Die Spielerinnen sollen auf dem Feld ruhig sein, ansonsten riskieren sie Zeitstrafen oder Verwarnungen“, sagt Georg van Neerven. Dass er damit seinem Namen gerecht wird und die eine oder andere Spielerin mit der ständigen Schiri-Kritik „auf die Ne(e)rven geht“, scheint ihn weniger zu beeindrucken.

Zu einem möglichen Aufstieg der Mannschaft in die Zweite Liga befragt, antwortet er zunächst aus Sicht eines Funktionärs, denn der Familienvater ist zugleich auch Frauen-Obmann und in dieser Eigenschaft für die Seniorinnen-Teams sowie die A-1- und B-1- Juniorinnen zuständig. „Ein Aufstieg ist mit einem gewaltigen finanziellen Kraftakt verbunden. Irgendwo muss das Geld dann herkommen. Aber so einen Goldesel haben wir bisher noch nicht gefunden.“