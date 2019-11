Sparkasse und Martinskomittee : Preise für die schönsten Laternen

Die Sparkasse Krefeld hatte wieder zusammen mit dem St.-Martins-Komitee in Geldern zum Laternenwettbewerb eingeladen. Foto: Koppers

Geldern Die Sparkasse Krefeld hatte wieder zusammen mit dem St.-Martins-Komitee in Geldern zum Laternenwettbewerb eingeladen. Die 130 eingereichten Laternen konnten seit Ende Oktober in der Sparkassengeschäftsstelle am Markt bewundert werden.

Zum Abschluss der Ausstellung fand die Siegerehrung in der Kassenhalle der Sparkasse Krefeld in Geldern statt. Gerd Koppers für das Martins-Komitee, Rolf Pennings und Michaela Kaiser als Vertretende des Bürgermeisters und Dominic Michels, Leiter der Sparkasse Krefeld in Geldern,haben zusammen mit dem St. Martin aus der Vielzahl der Laternen die Sieger gekürt. Bewertet wurden hierbei vor allem die Kreativität, die individuelle Gestaltung sowie die vollständige Eigenleistung der Kinder.