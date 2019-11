Ehrung in Kerken : Klimaschutzpreis für Naturschutzbund

Ehrung in Kerken

KERKEN Der Amphibien- und Vogelschutz in Eyll wird mit 1000 Euro Prämie belohnt.

Der Innogy-Klimaschutzpreis der Gemeinde Kerken geht an den Naturschutzbund Kreis Kleve , der sich seit Jahrzehnten um den Amphibien- und Vogelschutz in Eyll und an der K21 einsetzt. Den zweiten Platz belegte die Bürgervereinigung Kerken, die drei große Insektenhotels bauen und diese der Gemeinde Kerken stiften wird.