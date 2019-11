Kultur am Niederrhein : Preisverleihung für die Kreativen

Glückwünsche gab es auch für die Künstlerin Marion Ruthardt (Mitte), die die Fassade am Platz An de Pomp bemalt hat. Foto: Heimat- und Verkehrsverein

Issum Beim Hubertusmarkt in Issum, hat der Heimat-und Verkehrsverein Issum die Fertigstellung der Wandmalerei durch die Künstlerin Marion Ruthardt am Platz An de Pomp gefeiert. Mit seinen Mitgliedern, Sponsoren, Gewinnern und den Teilnehmern hat der Vorsitzende Bernhard Greitemeier das Kunstwerk der Öffentlichkeit übergeben.

