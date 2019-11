Politik auf Tour : Landtagsabgeordnete besuchen die JVA in Pont

Pont Die FDP-Landtagsabgeordneten Stephan Haupt und Christian Mangen haben die Justizvollzugsanstalt Geldern am Niederrhein besucht. Die FDP-Politiker sind im Landtag aufgrund ihrer Funktionen als Obmann im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Kleve“ (Stephan Haupt) sowie als Vorsitzender der Vollzugskommission (Christian Mangen) regelmäßig mit justizrechtlichen Fragestellungen betraut.

Bei ihrem etwa dreistündigen Besuch erläuterten Anstaltsleiter Andreas Schüller sowie Pressesprecher und Ausbildungsleiter Carsten Viehöfer die täglichen Herausforderungen des allgemeinen Justizvollzugs. Beim Gang über das weitläufige Gelände boten sich den Abgeordneten viele Einblicke, die für Christian Mangen MdL eine informative Grundlage für seine Arbeit im Landtag und der Vollzugskommission darstellen: „Bei meinen Besuchen in Nordrhein-Westfalens Justizvollzugsanstalten habe ich bereits viele Erkenntnisse gewinnen können. In Geldern sehen wir viele positive Eindrücke, die in der Praxis sehr gut umgesetzt werden“, sagte Mangen.

Die Justizvollzugsanstalt in Geldern bietet bis zu 681 Häftlingen Platz, von denen gut 90 Prozent belegt sind. Der örtliche Abgeordnete Stephan Haupt zeigte sich vom täglichen Ablauf in der Justizvollzugsanstalt beeindruckt: „Der Justizvollzug am Standort Geldern bietet den Inhaftierten die Möglichkeit, durch die Erlangung von Ausbildungsabschlüssen nach Verbüßen ihrer Haftstrafe wieder ins Leben eingegliedert zu werden. Hierfür ist ein guter Indikator, dass mehr als 80 Prozent der Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt einen Arbeitsplatz gefunden haben und somit eine Tagesstruktur bekommen.“