THW und AIK : Zu Gast bei Barbara Hendricks in Berlin

Zu Gast bei Barbara Hendricks in Berlin

Die Besucher aus Klever mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Barbara Hendricks in Berlin. Foto: SPD

Geldern/Berlin Auf Einladung der Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordneten Barbara Hendricks haben Mitglieder des Technischen Hilfwerks (THW), Ortsverbände Geldern, Kleve und Emmerich, sowie Freiwillige des Ausländerinitiativkreises (AIK) Bedburg-Hau Berlin besucht.

Während des viertägigen Aufenthalts in der Hauptstadt erlebten die Mitreisenden ein abwechslungsreiches Programm. Gemeinsam mit Barbara Hendricks nahm die Gruppe an der Produktion des ZDF-Morgenmagazins teil und konnte anschließend das Hauptstadtstudio des Fernsehsenders besichtigen.

Bei den Besuchen des Centrum Judaicum in der Neuen Synagoge, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und des Denkmals für die ermordeten Juden wurde ein intensiver, nachdenklicher Blick in die deutsche Vergangenheit geworfen – Erlebnisse, die die Teilnehmer auch im Anschluss noch beschäftigten. Daneben standen außerdem Besuche der Landesvertretung NRW – der „Botschaft“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin – und des Bundestages auf dem Programm.