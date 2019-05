Schankweiler und Moll wiedergewählt : Alpenfreunde Geldern feiern zehnjähriges Bestehen

Geldern Bei der Hauptversammlung der Bergfreunde Kleverland im Klever Kolpinghaus gab es keine besonderen Überraschungen. Mit Ingo Schankweiler und Karl-Heinz Moll wurden zwei Gründungsmitglieder zum 1. Vorsitzenden sowie zum Geschäftsführer für zwei Jahre wiedergewählt.

In seinem Jahresbericht zeigte sich der Vorstand begeistert von der weiter steigenden Mitgliederzahl von derzeit 1030 und den Aktivitäten rund um den alpinen Bergsport. Neben den Vorstandsmitgliedern wurde auch das Gremium gewählt, das den Vorstand in seinen Entscheidungen in den jeweiligen Fachbereichen berät. Hierbei handelt es sich um: Erwin Raeymakers (Alpenfreunde Geldern), Hans Kähler (Bergsport), Wolfgang Huwe (Klettern), Larsen Seydel (Familie), Willi Holtermann (Redaktion) und Josef Verheyen (Webmaster und Datenschutz).