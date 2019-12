Ehrenamtliche Helfer gesucht : Asylkreis hilft Flüchtlingen in Straelen mit Sprechstunde

Straelen Für die wöchentliche Veranstaltung werden noch weitere ehrenamtliche Mitmacher benötigt. Die Aufgaben haben sich verlagert.

Das Leitungsteam des Arbeitskreises Asyl hatte zur Mitgliederversammlung mit Weckmann-Essen eingeladen. Mehr als 20 Mitglieder begrüßte Sabine Wolters-Horsch als Vertreterin des Orga-Teams, unter ihnen Pfarrer Christian Werner von der evangelischen und Diakon Holger Weikamp von der katholischen Kirche. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, ob die in Straelen lebenden geflüchteten Menschen noch die Unterstützung der Ehrenamtler benötigen. Dies wurde nicht in allen Bereichen uneingeschränkt bejaht. Nachgelassen hat zum Beispiel der Unterstützungsbedarf in der Sprachausbildung. „Die Angebote professioneller Träger sind in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet worden“, stellte Marlies Terheggen hierzu fest. Die von ihr organisierten sprachunterstützenden Maßnahmen zielen aktuell im Wesentlichen auf die konkrete Prüfungsvorbereitung einzelner Geflüchteter ab.