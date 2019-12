Lise-Meitner-Gymnasium : Barbara Hendricks besucht Abiturienten in Geldern

Barbara Hendricks besucht Abiturienten in Geldern

Barbara Hendricks zu Besuch am LMG in Geldern. Foto: Wahlkreisbüro Hendricks. Foto: Wahlkreisbüro Hendricks

Geldern Nachdem der Abiturjahrgang des Lise-Meitner-Gymnasiums vor den Herbstferien auf Einladung von Barbara Hendricks den Bundestag besucht hatte, revanchierte sich nun die Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordnete mit einem Gegenbesuch in Geldern.

Barbara Hendricks stellte den Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen ihrer Abschlussfahrt nach Berlin gereist waren, Fragen zu ihren Eindrücken von der Bundeshauptstadt. Im Gegenzug erkundigten sich die angehenden Abiturienten nach dem persönlichen Werdegang der Abgeordneten und ihren größten Errungenschaften in ihrer Zeit als Bundesministerin. „Das war der Abschluss des Pariser Klimaschutzabkommens“, so Barbara Hendricks ohne zu zögern. Auch aktuelle politische Fragen beschäftigten die Schülerinnen und Schüler, so zum Beispiel der Klimawandel.