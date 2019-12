FDP-Ortsverband Geldern : Ein neuer Baumpate im Waldfreibad

Walbeck Eine Notiz in der RP brachte den FDP-Ortsverband auf den Gedanken, über Klima und Natur nicht nur zu reden, sondern etwas zu tun. Bei den jährlich stattfindenden Arbeiten im Waldfreibad für die Fraktionsmitglieder konnten die wunderschönen Laubbäume auf dem Gelände bewundert werden, annähernd etwa 90, überwiegend Eichen und Buchen.

In Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern des Bädervereins wurde deutlich, dass eine fachgerechte Pflege der Bäume in finanzieller Hinsicht für den Bäderverein keinen Pappenstiel darstellt. Regelmäßig sind bis zu 4000 Euro aufzubringen, vor Jahren waren es einmal 12.000 Euro. Deshalb gibt es die Baumpatenschaften. Der Bäderverein appelliert an die Bürger Gelderns, eine Baumpatenschaft einzugehen. Der Jahresbetrag für eine Patenschaft fängt bei 100 Euro an, hinzu kommen die Kosten für ein Schildchen, welches auf den Paten hinweist. Weitere Verpflichtungen werden durch die Patenschaft nicht eingegangen. Auskünfte werden unter Telefon 02831 9109643 erteilt.