Hilfsaktion der Feuerwehren und der Gelderner Pfadfinder : Bescherung in Rumänien

Für die Kinder ein ganz besonderer Tag. Neben den Lebensmittelpaketen gab es auch Geschenke dank der Spender vom Niederrhein. Foto: Feuerwehr

Niederrhein Rechtzeitig vor Weihnachten kam die Hilfslieferung vom Niederrhein mit 8000 Paketen für Kinder in Caransebes an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Hilfstransport der Feuerwehren aus dem Kreis Viersen, der Stadt Krefeld und der Jugendfeuerwehren Kerken, Straelen und der Pfadfinder St. Maria Magdalena Geldern hat noch vor Weihnachten das Ziel Caransebes in Rumänien erreicht. Aus Kostengründen für Benzin und Maut hatten sich die Organisatoren in diesem Jahr entschlossen, eine befreundete Spedition, die seit Jahren mit der Rumänienhilfe Vorst eng zusammenarbeitet, zu beauftragen, die bei der Sammelaktion gespendeten Hilfsgüter von Tönisvorst aus direkt zur Caritas-Station nach Caransebes zu schicken. Dort wurden sie freudestrahlend von deutschen Ordensschwestern und deren Helfern in Empfang genommen und wurden zum Weihnachtsfest an Bedürftige weitergegeben.

Unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft – komm hilf mit“ hatten die Feuerwehren im Kreis Viersen, der Stadt Krefeld und der Jugendfeuerwehren Kerken und Straelen sowie die Pfadfinder St. Maria Magdalena Geldern die Bürger aufgerufen, Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver, Konserven sowie Süßigkeiten für Kinderheime, Krankenhäuser, Altenheime in Rumänien in den vielen Feuerwehrgerätehäusern, von Niederkrüchten bis Uerdingen, von Willich bis Kerken abzugeben. Schulen und Kindergärten wurden angeschrieben und zum Mitmachen aufgefordert; über 50.000 Handzettel an Haushalte verteilt; Radiospots gesendet; Hinweisplakate in Geschäften am Niederrhein aufgehangen, auch das Fernsehen wurde eingeschaltet, um zum Mitmachen aufzufordern.

Info Aktion der Feuerwehren unterstützen Helfen Wer die Lebensmittelsammelaktion der Feuerwehren, die im nächsten Jahr kurz vor dem Weihnachtsfest wiederholt werden soll, verpasst hat, kann für die Kosten weiterer Hilfstransporte Geld auf das Konto Volksbank Krefeld IBAN: DE 06 3206 0362 1301 4970 12 Verwendungszweck „Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien“ spenden, um die ehrenamtliche Arbeit und humanitäre Hilfe zu unterstützen.

Und diesem Aufruf folgten tausende eifriger Spender und brachten ihre guten Gaben zu den Feuerwehrsammelstellen. Auch in Schulen und Kindergärten wurde gesammelt und hunderte Pakete, oft schön als Weihnachtsgeschenk verpackt, an die Feuerwehr zur Weitergabe übergeben. Von den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern vom ganzen Niederrhein, zusammengetragen und in der Lagerhalle der Rumänienhilfe in Tönisvorst vorsortiert und in Lastwagen für den Transport verladen, konnten die „Lebensmittelsammler“ am Ende ein zufriedenstellendes Sammelergebnis mitteilen.

„Das Ergebnis der Lebensmittelsammelaktion war bedeutend besser als im vergangenen Jahr. Es kamen gut 35 Tonnen Lebensmittel, fast 30 Zentner Kinderpflegemittel- und Anziehsachen gut 8000 Päckchen gepackte Weihnachtsgeschenke von Kindern aus Schulen und Kindergärten und etliche Tonnen andere Sachspenden zusammen“, erklärten die Organisatoren von Feuerwehr und Rumänienhilfe am Ende der Aktion. „Jedes Pfund Mehl, jede Lebensmittelkonserve, die uns gespendet wurde, wird eins zu eins an die Hilfsbedürftigen weitergegeben.“