Lebenshilfe : „Das Leben ist schön – von einfach war nie die Rede“

Autorenlesung mit Doro May. Foto: Monika Hoolmann

Geldern In der Bildungs- und Wissensakademie „BiWak“ der Lebenshilfe Gelderland hat eine Autorenlesung mit Doro May stattgefunden. In ihren Büchern berichtet May über das Leben mit ihrer Tochter Tina, die in einer Wohngruppe mit Menschen mit Behinderung lebt.

Mal ernst, mal traurig, mal lustig – Doro May gelang es, alle Zuhörer zu fesseln. Sie erzählte von Tinas Geburt, von Kindheitserlebnissen und auch von den Fortschritten, die Tina gemacht hat. Alle waren fasziniert, wenn sie schmunzelnd von Situationen berichtete, in denen sie trotz aller Schwierigkeiten nur noch lachen konnte.

Viele der Zuhörer wussten genau, wovon Doro May sprach, da sie selbst Eltern von Kindern mit Behinderung sind. „Frau May spricht mir aus dem Herzen“, erzählte eine Mutter. Eine andere Besucherin ergänzte: „Alle haben wie gebannt zugehört und mitgelacht, wenn Frau May mit Humor von einigen Erlebnissen mit Tina berichtete.“