Kommunales Integrationszentrum: Wenn Geflüchtete zu Nachbarn werden

Oberberg Gemeinsam mit 21 Teilnehmern wurde ermittelt, welche Rahmenbedingungen die Flüchtlingsarbeit des ländlichen Raumes braucht, damit Geflüchtete am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

In vielen Kommunen des Oberbergischen Kreises haben sich haupt- und ehrenamtliche Strukturen etabliert, die die Integration Geflüchteter unterstützen. Viele Geflüchtete haben Sprachkurse absolviert und sind zunehmend besser in der Lage, sich im Alltag in der deutschen Sprache verständlich zu machen und ihre Anliegen selbst vorzutragen. „Jetzt geht es mehr und mehr um Verselbständigung als ein Prozess, der beidseitig zwischen Geflüchteten und Helfern stattfinden soll“, erklärt Siegrid Ritzmann-Striss vom KI. Auf der einen Seite steht die Frage: Wieviel Alltagsunterstützung durch ehrenamtliche Begleitung ist wann notwendig, damit Geflüchtete zunehmend zu Akteuren ihrer Integration werden und im Gegenzug Ehrenamtliche sich nicht überfordern. Andererseits geht es darum, Geflüchtete mit Angeboten in der Kommune bekannt zu machen, zum Beispiel Nachbarschaftstreffs.