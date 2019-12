Politik vor Ort : Vorsitzende für Wachtendonks CDU

Wachtendonk Gabi Stromenger wurde auf der Mitgliederversammlung gewählt.

Die Kommunalwahl wirft auch in Wachtendonk ihre Schatten voraus. Die beiden CDU-Bewerber für das Landratsamt, Silke Gorissen und Dominik Feyen, stellten sich und ihre Ideen vor. Auch der von Vorstand und Fraktion vorgeschlagene parteilose Alexander Pasch erhielt Gelegenheit, sich vorzustellen. Er wurde mit großer Mehrheit zum Bürgermeisterkandidaten der CDU aufgestellt. Derzeit arbeitet der Vorstand an der Besetzung der Wahlkreise für die Kommunalwahl. Da es in Wachtendonk und Wankum je einen Wahlbezirk mehr geben wird, müssen auch hierfür Kandidaten gefunden werden.