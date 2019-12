Kerkener Spring Event : Spende für den Kinderschutzbund

Nieukerk 2600 Euro hat Danila Langguth an den Kinderschutzbund Kempen überreicht. Die Repräsentantin der Firma Intercell Pharma hat diesen Betrag im Rahmen einer Charity-Aktion beim Kerkener Spring Event (KSE) gespendet.

Die Initiative ging von Sebastian Adams aus, der das hochrangig besetzte Reit- und Springturnier auf dem Gestüt Domselshof in Nieukerk ausgerichtet hatte. Dort betreibt der professionelle Springreiter und Ausbilder von Top-Pferden das Unternehmen S.A. Equestrian. Die Brücke zwischen Spenderin und Empfänger hat der Lions Club Kempen gebaut. „Es ist mir wichtig, dass der Betrag einer regional aufgestellten Organisation zugute kommt“, sagt Sebastian Adams. „Mir ist es ein Anliegen, dass die Spende dem Nachwuchs zugutekommt“, betont Danila Langguth. Die Münchenerin ist selbst Springreiterin und hat am KSE teilgenommen. „Unser Motto lautet: Kinder in die Mitte. Von daher haben wir den Kinderschutzbund empfohlen. Dort ist das Geld gut aufgehoben“, so Franz-Josef Berg, Vorstand des Lions-Clubs und selbst Besitzer eines Reiterhofs am Niederrhein. „Wir investieren den Betrag in die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Berater fürs Kinder- und Jugendtelefon“, bedankt sich die Kinderschutzbund-Vorsitzende Elke Keppner für die Unterstützung. Nach dem Erfolg des zweiwöchigen KSE laufen die Planungen für das nächste Reitturnier auf dem Domselshof. 2020 ist es dann die vierte Auflage.