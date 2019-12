St.-Katharina- und St.-Nicolai-Bruderschaft : Issums Schützen sammeln für kranke Kinder

Issum Ein besonderes Jahr liegt hinter der St.-Katharina- und St.-Nicolai-Bruderschaft. Ein Rückblick auf viele Veranstaltungen.

(RP) Ein besonderes Jahr geht für die St.-Katharina- und die St.-Nicolai-Bruderschaft aus Issum zu Ende. In ihrem Fazit betonen die Aktiven ihren Dank an Helfer, Unterstützer, Vereine, Sponsoren und Mitglieder.

Dieser Dank gilt zum Beispiel der Gemeinde, die mit Unterstützung der Verantwortlichen des His-Törchens eine Ausstellung der Bruderschaft mit dem Thema „600 Jahre Bruderschaften am linken Niederrhein“ ermöglichte. Er gilt aber auch den befreundeten Bruderschaften des Kreises Geldern, die sich zum Bezirksfest und Vogelschießen im Issumer Park trafen, und natürlich gilt er auch der katholischen Kirche, die unter anderem mit zwei Bischöfen das Pontifikalamt am eigentlichen 600. Geburtstag der St.-Nicolai-Bruderschaft gestaltete.

Der Festakt am Abend des 30. August sei nicht nur durch die interessanten Programmpunkte mit musikalischer Untermalung, sondern vor allem durch die vielen angereisten Gäste aus Kirche, Politik, Verbänden und Vereinen außerordentlich gut gelungen. Den Feuerwehren am Abend des großen Zapfenstreiches, die mit ihren Fackeln als Zugbegleitung ein stimmungsvolles Bild zauberten, wird Dank ausgesprochen, genauso wie den vielen Vereinen und Musikzügen, die am Kirmessonntag einen bunten Lindwurm von über 1000 Menschen durch Issum bildeten.