Fangruppe Platoon 19 vom SV Straelen : Glühweinaktion zugunsten der Tafel

Die Spende der Straelener Fans von „Platoon 19“ wurde der Tafel in Straelen in Form von Einkaufsgutscheinen überreicht. Foto: Platoon19

Straelen Trotz des Spielausfalls der Oberligapartie des SV Straelen am Stadion an der Römerstraße fand die angekündigte Glühweinaktion der Fan-Gruppierung „Platoon19“ statt. Trotz der widrigen Umstände konnte eine Spendensumme von 810 Euro gesammelt werden.

Sie wurde der Tafel in Straelen in Form von Einkaufsgutscheinen überreicht. Leiter Norbert Berten freute sich sichtlich über die Spendeund bedankte sich. Die Tafel finanziert sich vollständig durch Spenden, betonte er. Die Vertreter vom „Platoon 19“ betonten, dass neben der Unterstützung des Fußballvereins auch der soziale Aspekt in der eigenen Stadt nicht zu kurz kommen dürfe. Sie bedankten sich bei den Spendern und beim Vorstand, der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerteam, die alle die Aktion unterstützt hätten und zudem vor Ort gewesen seien. Außerdem stellten sie in Aussicht, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen – dann jedoch gerne in der Regionalliga.